Как определить, что ваша собака умнее других

Согласно результатам исследования, есть одна ключевая черта личности, которая отличает одарённых собак от обычных — игривость. Учёные для новой работы попросили владельцев 21 умного пса заполнить анкету о характере питомца. Затем анкеты сравнивались с теми, что заполнили владельцы 144 типичных собак. Исследование изучало только животных породы бордер-колли, потому что именно среди них чаще встречаются умные псы.

Оказалось, что хотя бордер-колли от природы очень игривы, одарённые собаки были ещё более игривыми.