Как определить, есть ли у животного сознание

По мнению авторов новой научной работы, можно выделить десять измерений или аспектов сознания, которые не обязательно следует ранжировать. К ним относятся, например, богатая эмоциональная внутренняя жизнь, самосознание и/или сознательное восприятие.

Так, простая обработка сенсорных раздражителей не является показателем сознания. Иными словами, существо может «правильно» взаимодействовать с объектами, но это вовсе не значит, что оно понимает эти объекты. Например, обезьяны, попугаи и собаки способны идентифицировать или классифицировать воспринимаемые объекты как отдельные вещи. Учёные описывают эти способности сознательного восприятия как слабый индикатор сознания.

Сильным же индикатором сознательного восприятия может служить эксперимент, в котором человек надевает компьютерные очки, и левому глазу показывают дом, а правому — лицо. Некоторое время человек только дом, затем только лицо, затем снова только дом и так далее. Аналогичные эксперименты теперь существуют и для животных.

Учёные также рассматривают эпизодическую память как сильный индикатор сознания. Это хорошо задокументировано у крыс и некоторых видов птиц.