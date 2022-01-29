Как организмы могут выдерживать экстремально высокие температуры

Обычно экстремально высокая температура повреждает белки и нуклеиновые кислоты у живых организмов. Раньше считалось, что предел, который может выдержать клетка, — 80 градусов по Цельсию. Однако оказалось, что это не так.

Исследователи изучили найденные микроорганизмы, способные жить при 120 градусах. Они увидели, что у организмов, обитавших на больших глубинах, была выше скорость метаболизма. Учёные пришли к выводу, что увеличение интенсивности метаболизма глубоководных микроорганизмов, скорее всего, связано с возрастанием энергетических затрат на устранение температурных повреждений. То есть высокая скорость метаболизма помогает им выживать при экстремальных температурах.