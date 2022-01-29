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Как организмы могут выдерживать экстремально высокие температуры

120 градусов по Цельсию!
В 2016 году учёные обнаружили в Нанкайском желобе микроорганизмы, способные существовать при температуре 120 градусов по Цельсию. Теперь исследователи выяснили, как им это удаётся.
Как организмы могут выдерживать экстремально высокие температуры

Обычно экстремально высокая температура повреждает белки и нуклеиновые кислоты у живых организмов. Раньше считалось, что предел, который может выдержать клетка, — 80 градусов по Цельсию. Однако оказалось, что это не так.

Исследователи изучили найденные микроорганизмы, способные жить при 120 градусах. Они увидели, что у организмов, обитавших на больших глубинах, была выше скорость метаболизма. Учёные пришли к выводу, что увеличение интенсивности метаболизма глубоководных микроорганизмов, скорее всего, связано с возрастанием энергетических затрат на устранение температурных повреждений. То есть высокая скорость метаболизма помогает им выживать при экстремальных температурах.

Источник: N+1
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