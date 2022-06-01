Как ошибается система "свой-чужой" вашего организма

Иммунная система иногда сталкивается с большими трудностями при различении "свой" и "чужой". Так, при определенных обстоятельствах иммунная система может стать слишком бдительной, определяя наши собственные ткани как чужеродные, пытаясь с ними бороться, что приводит к аутоиммунным заболеваниям. Если эта сложная сеть наблюдения не сможет распознать чужеродного нарушителя, то результатом может стать серьезное, неконтролируемое заболевание.

В новом исследовании исследователь из Университета штата Аризона Джошуа ЛаБаер и его коллеги изучают компоненты иммунной системы, известные как аутоантитела. Несмотря на то, что они играют центральную роль в ряде серьезных аутоиммунных заболеваний, среди которых числится и рак, авторы исследования доказали, что аутоантитела встречаются и у здоровых людей.

Более глубокое понимание распространенности и роли аутоантител в здоровом и больном состоянии человека может в конечном итоге помочь в разработке лучших диагностических и терапевтических средств против целого ряда заболеваний.

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