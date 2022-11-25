Как ослабить симптомы диабета с помощью еды. Исследование показало

Как ослабить симптомы диабета с помощью еды. Исследование показалоДиету проверили на определённом типе людей
Согласно новому исследованию, люди южноазиатского происхождения могут достичь ремиссии диабета второго типа, следуя структурированной программе контроля веса. Участникам удалось потерять более 10% своего веса.
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Учёные использовали определённую диету сроком до 12 недель. Потеря веса была достигнута примерно у 40% всех участников, что позволило добиться ремиссии диабета второго типа. В новом исследовании программу тестировали на людях южноазиатского происхождения. Однако ранее её проверили и на «белых» людях.
Потеря веса, которая уменьшает разрушительное накопление жира в печени у людей с диабетом второго типа. В целом 35% участников потеряли более 10% массы тела, а содержание жира в печени уменьшилось почти вдвое, с очень высоких 15,3% в начале до 8,6%. Речь в исследовании шла о низкокалорийной диете.