Как ослабить симптомы диабета с помощью еды. Исследование показало

Учёные использовали определённую диету сроком до 12 недель. Потеря веса была достигнута примерно у 40% всех участников, что позволило добиться ремиссии диабета второго типа. В новом исследовании программу тестировали на людях южноазиатского происхождения. Однако ранее её проверили и на «белых» людях.

Потеря веса, которая уменьшает разрушительное накопление жира в печени у людей с диабетом второго типа. В целом 35% участников потеряли более 10% массы тела, а содержание жира в печени уменьшилось почти вдвое, с очень высоких 15,3% в начале до 8,6%. Речь в исследовании шла о низкокалорийной диете.