Как отличить официальный сайт госуслуг от мошеннического

Эксперт пояснил, что у настоящего сайта есть удостоверяющие сертификаты. Их можно проверить в строке браузера Safari по клику на «замочек» в адресной строке. Затем нужно нажать на строчку «показать сертификат» и откроется соответствующее окно.

Также стоит убедиться, что в адресе в принципе есть «замочек», а сам адрес начинается с «https://». Помимо этого мошенников могут выдать опечатки в написании адреса сайта. Также подделку можно также отличить по интерфейсу. Могут использоваться другой цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах. Ещё мошенники часто создают лишь одну поддельную страницу сайта, не удосуживаясь скопировать остальные.

Эксперт советует установить антивирусную программу и использовать поисковые сервисы для перехода на портал. Настоящие сайты имеют отличительные маркеры в результатах поиска.