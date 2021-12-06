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Как отпраздновать Новый год с алкоголем и не набрать лишние килограммы

Нужно следить за количеством выпитого
Врач-диетолог Дженнифер Брунинг рассказала, как можно отпраздновать Новый год без отказа от алкоголя и не потолстеть при этом.
Как отпраздновать Новый год с алкоголем и не набрать лишние килограммы

Об этом, со ссылкой на специалиста, сообщило известное издание, посвященное питанию — Eat This, Not That! Брунинг отметила, что ключевым фактором на новогодних каникулах, из-за которого люди и набирают вес, является употребление спиртных напитков в больших объемах. Дело в том, что алкоголь способен усиливать голод, благодаря чему выпивший человек начинает есть много закусок и, как следствие, толстеет. Кроме того, сладкие и высокоградусные напитки богаты калориями.

Чтобы не набрать лишние килограммы врач посоветовала уменьшить количество спиртного до одного-двух напитков в день во время праздников. В идеале же выпить максимум лишь один стакан пива, один бокал вина или одну рюмку крепкого алкоголя в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Eat This, Not That!
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