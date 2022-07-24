Как "отпугнуть" телефонного мошенника

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Как "отпугнуть" телефонного мошенникаИ какую информацию нельзя передавать
Телефонные мошенники могут быть очень навязчивыми. Однако эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала россиянам избегать многословности в диалоге с мошенниками, чтобы их “отпугнуть”.
По ее словам, достаточно грубить, “троллить” и отвечать односложно и категорично – с такой манерой общения мошенники реже и неохотнее связываются. А если специально вести себя асоциально и не идти на контакт, то есть вероятность, что мошенники даже начнут вас избегать, добавила эксперт.
Если же вы не такой человек, который способен открыто грубить и издеваться, то Дайнеко рекомендует просто сбросить трубку и заблокировать контакт.
Ну и в качестве “профилактики” она отмечает, что нельзя никому передавать данные банковских карт, переходить по подозрительным ссылкам и скачивать программы из непроверенных источников.