Как "отпугнуть" телефонного мошенника

По ее словам, достаточно грубить, “троллить” и отвечать односложно и категорично – с такой манерой общения мошенники реже и неохотнее связываются. А если специально вести себя асоциально и не идти на контакт, то есть вероятность, что мошенники даже начнут вас избегать, добавила эксперт.

Если же вы не такой человек, который способен открыто грубить и издеваться, то Дайнеко рекомендует просто сбросить трубку и заблокировать контакт.

Ну и в качестве “профилактики” она отмечает, что нельзя никому передавать данные банковских карт, переходить по подозрительным ссылкам и скачивать программы из непроверенных источников.