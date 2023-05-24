Как отследить местоположение смартфона с отключенной геолокацией

Отправляя сообщения, размещая фотографии в социальных сетях или просто открывая сайт, смартфон обменивается метаданными с сервером, передавая информацию, которая может быть использована для определения местоположения пользователя. Кроме того, метаданные содержат сведения об интернет-провайдере, что позволяет определить домашний адрес пользователя.

Мясоедов пояснил, что каждое устройство имеет уникальный сетевой идентификатор, который становится общедоступным, когда гаджет подключается к публичной сети Wi-Fi. Кроме того, технология триангуляции позволяет злоумышленникам определить местоположение мобильного телефона с точностью около 300 метров, используя данные с трех ближайших вышек сотовой связи.

Киберпреступники также могут использовать методы геотаргетинга с помощью вредоносного программного обеспечения, которое анализирует записанные с телефона звуки и сопоставляет их с данными из мессенджеров. Используя нейронные сети, мошенники могут выяснить вероятное местоположение жертвы.

Самым эффективным способом защиты Мясоедов считает использование кнопочных телефонов и частую смену географического положения. Он также советует не пользоваться общественными сетями Wi-Fi и рекомендует по возможности подключать VPN.