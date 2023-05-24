Как отследить местоположение смартфона с отключенной геолокацией

Как отследить местоположение смартфона с отключенной геолокациейНаиболее эффективная защита от этого вам вряд ли понравится
Отключение геолокации на смартфоне может оказаться недостаточным для того, чтобы киберпреступники не смогли отследить местоположение его владельца, предупреждает эксперт Павел Мясоедов. В интервью агентству «Прайм» Мясоедов рассказал о различных способах определения местоположения телефона.
Отправляя сообщения, размещая фотографии в социальных сетях или просто открывая сайт, смартфон обменивается метаданными с сервером, передавая информацию, которая может быть использована для определения местоположения пользователя. Кроме того, метаданные содержат сведения об интернет-провайдере, что позволяет определить домашний адрес пользователя.
Мясоедов пояснил, что каждое устройство имеет уникальный сетевой идентификатор, который становится общедоступным, когда гаджет подключается к публичной сети Wi-Fi. Кроме того, технология триангуляции позволяет злоумышленникам определить местоположение мобильного телефона с точностью около 300 метров, используя данные с трех ближайших вышек сотовой связи.
Киберпреступники также могут использовать методы геотаргетинга с помощью вредоносного программного обеспечения, которое анализирует записанные с телефона звуки и сопоставляет их с данными из мессенджеров. Используя нейронные сети, мошенники могут выяснить вероятное местоположение жертвы.
Самым эффективным способом защиты Мясоедов считает использование кнопочных телефонов и частую смену географического положения. Он также советует не пользоваться общественными сетями Wi-Fi и рекомендует по возможности подключать VPN.