Как отучить кошку "метить" в доме

Отучить кота "метить" в доме помогут семь действий. Прежде всего, это кастрация или стерилизация животного. Также тщательно очищайте места, где когда-то уже были оставлены метки.

Важно не забывать создавать для питомца безопасную и комфортную обстановку. Так у него будет меньше причин "метить" территорию из-за стресса. Ограничьте доступ кота или кошки к местам, которые были когда-то "помечены". Ещё создать атмосферу безопасности помогут кошачьи феромоны, которые можно распылить в доме.

Дайте кошке возможность регулярно много двигаться. Это тоже снизит стресс и позволит направить энергию животного в правильное русло.

Наконец, проконсультируйтесь с ветеринаром. Он может вам помочь в случае, если перечисленные до этого методы не сработали.