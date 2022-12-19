Как отвратительные запахи влияют на организм

Исследователи провели эксперименты с 36 добровольцами. Им давали ощутить 16 различных запахов. Среди них было четыре нейтральных (дистиллированная вода, минеральное масло и т.д.) и 12 отвратительных (ферментированной селёдки, гнилых дрожжей, скатола, меркаптана и т.д.).

Участники самостоятельно оценивали степень своего отвращения по шкале от нуля до 100. Также учёные собирали электромиографические данные об активности мимических мускулов в ответ на запах. Помимо этого, исследователи собирали образцы слюны.

В слюне определяли концентрацию фактора некроза опухоли TNF-α, а также секреторного иммуноглобулина А (sIgA). Первый белок выделяют работающие в ротовой полости иммунные клетки. Оказалось, что неприятные запахи стимулируют повышение количества TNF-α.