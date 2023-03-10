Наука и технологии
17:20, 10 марта 2023
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Как падал Челябинский метеорит. Учёные провели моделирование

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Утром 15 февраля 2013 года метеорит упал под Челябинском, вызвав ударную волну и повредив здания. 10 лет спустя учёные показали моделирование того, как это небесное тело разрушилось в воздухе.

Как падал Челябинский метеорит. Учёные провели моделирование

Фото: LLNL Planetary Defense program

Предполагалось, что объект мог быть монолитным. Учёные говорили, что если это так, то прочность материала сыграла значительную роль в том, как разрушилось тело, и возникла взрывная волна.

В ходе моделирования исследователи обнаружили, что взрыв в воздухе происходит, когда под в задней части метеороида образуются крупные трещины. Шкала времени распространения трещины к передней части определяет время, когда объект распадается на более мелкие фрагменты. Вот так могло бы выглядеть разрушение метеороида:

Учёные также объяснили, что чем больше площадь поверхности объекта, тем больше он подвергается воздействию тепла, напряжения и давления при прохождении через атмосферу Земли. То есть большой астероид породил бы при падении более серьёзные последствия.

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