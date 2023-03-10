Как падал Челябинский метеорит. Учёные провели моделирование

Предполагалось, что объект мог быть монолитным. Учёные говорили, что если это так, то прочность материала сыграла значительную роль в том, как разрушилось тело, и возникла взрывная волна.

В ходе моделирования исследователи обнаружили, что взрыв в воздухе происходит, когда под в задней части метеороида образуются крупные трещины. Шкала времени распространения трещины к передней части определяет время, когда объект распадается на более мелкие фрагменты. Вот так могло бы выглядеть разрушение метеороида: