Как Пентагон помогает украинцам чинить технику

Украинские служащие, где бы они ни находились на Украине, если им нужна помощь с ремонтом, не обязательно везти оборудование к западному производителю, чтобы он им помог. Можно просто позвонить и получить консультацию, сказала представитель министерства обороны США.

Купер добавила, что приоритетным направлением военной поддержки Киева на данный момент является усиление противовоздушной обороны, а также поставка дальнобойной артиллерии (включая знаменитые HIMARS) и бронетехники.