Как перевести мозг в режим обучения

После того, как мы столкнулись с чем-то новым, наш мозг может стараться извлечь выгоду из периода краткого обучения позже. Учёные назвали этот вид обучения подсознательным или латентным.

Команда исследователей провела пять различных экспериментов с участием 438 взрослых добровольцев. Учёные использовали специальную компьютерную игру, чтобы познакомить участников с незнакомыми фантастическими существами, которые в некоторых случаях были разделены на две категории. На начальном этапе добровольцев просили как можно быстрее реагировать на существо, прыгающее либо на красную панель в левой части экрана, либо на синюю панель в правой части. Участники не знали, что сторона, на которую прыгали существа, всегда совпадала с их категорией.

Позже выяснилось, что люди, которые встречали незнакомых существ на начальном этапе, смогли изучить категории быстрее. Позже они также продемонстрировали более высокую способность к обучению.