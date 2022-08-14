Как пережить нашествие зомби, если произойдёт эпидемия и оно действительно начнётся

Как пережить нашествие зомби, если произойдёт эпидемия и оно действительно начнётсяОбъяснили специалисты
Представьте, что все фильмы и сериалы о зомби стали реальностью и зомби-апокалипсис настал. Как в таком случае выжить? И возможно ли это вообще?
С того момента как эпидемия начнётся, учёные будут ломать головы над тем, как это произошло. Будет множество предположений. Среди них - вирус, который в США занёс кто-то из пассажиров самолёта. В любом случае уже в первый день во всех городах мира будет царить хаос.
Лучшее, что вы можете сделать в этом случае, чтобы выжить, - укрыться в помещении, где вы в настоящий момент находитесь. Необходимо подняться как можно выше, поэтому если рядом находится высотка, то лучше пойти туда. Поскольку скоро, скорее всего, не станет электричества, то лучше будет подняться туда по лестнице.
Поскольку высотка, скорее всего, окажется офисным зданием, то наверняка там найдутся автоматы с едой и водой, а также кафе. Благодаря этому вы сможете там провести неделю или даже две до того, как спецслужбы прибудут за вами.
На всякий случай можно даже забраться на крышу здания и сделайте из чего-нибудь сигнал SOS. Так вы сможете сообщить пролетающим самолётам и вертолётам о том, что вам нужна помощь.
До отключения воды важно ей запастись. Необходимо наполнить любые контейнеры, раковины и т.п. в помещении водой.
Также при помощи бумаги и клейкой ленты можно сделать себе бронежилет. Дело в том, что инфекция распространяется через укусы зомби, поэтому вам нужно таким образом защитить предплечья, грудь и бёдра. В качестве оружия можно будет использовать швабру.
Скорее всего, через несколько дней после начала эпидемии в городе начнутся пожары. Поэтому вам нужно будет придумать, как покинуть офисное здание безопасно. Лучше всего сделать это ночью, и первым пунктом назначения должен стать полицейский участок. Вы получите таким образом доступ к оружию.
На 9-й день вы поняли, что вам нужно срочно уходить из города. Варианта два: военная база или какой-то холодный регион. Вообще вторая идея гораздо лучше первой, так как на базе может оказаться множество таких же людей, как вы, а в холодной местности - не факт (при этом зомби не могут существовать на холоде).
Вы садитесь в машину и едете как можно дальше на север. Чтобы выбраться из города вам понадобятся, скорее всего, целые сутки из-за блокпостов. Вашей целью будет, вероятнее всего, Аляска. По пути вы совершаете набег на супермаркет, чтобы запастись продуктами.
Для выживания в холодных условиях вам, помимо винтовок и патронов для них, понадобятся удочки, приманки, тёплая одежда и аптечка. Кроме того, хорошо будет, если вы запасётесь бензином, так как его можно хранить несколько лет, прежде чем он испортится. Ещё вам нужно будет взять запасные шины, стабилизатор топлива, консервы. Так вы вполне сможете провести на севере несколько лет и выжить.
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