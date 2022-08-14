Как пережить нашествие зомби, если произойдёт эпидемия и оно действительно начнётся

На всякий случай можно даже забраться на крышу здания и сделайте из чего-нибудь сигнал SOS. Так вы сможете сообщить пролетающим самолётам и вертолётам о том, что вам нужна помощь.

До отключения воды важно ей запастись. Необходимо наполнить любые контейнеры, раковины и т.п. в помещении водой.

Также при помощи бумаги и клейкой ленты можно сделать себе бронежилет. Дело в том, что инфекция распространяется через укусы зомби, поэтому вам нужно таким образом защитить предплечья, грудь и бёдра. В качестве оружия можно будет использовать швабру.

Скорее всего, через несколько дней после начала эпидемии в городе начнутся пожары. Поэтому вам нужно будет придумать, как покинуть офисное здание безопасно. Лучше всего сделать это ночью, и первым пунктом назначения должен стать полицейский участок. Вы получите таким образом доступ к оружию.

На 9-й день вы поняли, что вам нужно срочно уходить из города. Варианта два: военная база или какой-то холодный регион. Вообще вторая идея гораздо лучше первой, так как на базе может оказаться множество таких же людей, как вы, а в холодной местности - не факт (при этом зомби не могут существовать на холоде).

Вы садитесь в машину и едете как можно дальше на север. Чтобы выбраться из города вам понадобятся, скорее всего, целые сутки из-за блокпостов. Вашей целью будет, вероятнее всего, Аляска. По пути вы совершаете набег на супермаркет, чтобы запастись продуктами.

Для выживания в холодных условиях вам, помимо винтовок и патронов для них, понадобятся удочки, приманки, тёплая одежда и аптечка. Кроме того, хорошо будет, если вы запасётесь бензином, так как его можно хранить несколько лет, прежде чем он испортится. Ещё вам нужно будет взять запасные шины, стабилизатор топлива, консервы. Так вы вполне сможете провести на севере несколько лет и выжить.

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