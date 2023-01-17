Как пережить ядерный взрыв: учёные перечислили лучшие места для укрытия

Как пережить ядерный взрыв: учёные перечислили лучшие места для укрытияЛучше запомнить
Исследователи из Университета Никосии смоделировали взрыв атомной бомбы, носителем которой является типичная межконтинентальная баллистическая ракета. Они оценили, как взрывная волна повлияет на людей, укрывающихся в помещении.
Фото: Pixabay
В зоне умеренного поражения взрывной волны достаточно, чтобы обрушить некоторые здания и ранить людей, оказавшихся на открытом воздухе. Однако более прочные здания, бетонные, например, могут выдержать взрыв и устоять.
Однако согласно результатам моделирования, просто находиться в прочном здании недостаточно, чтобы избежать риска. Самые опасные места в помещении, которых следует избегать, — это окна, коридоры и двери. Укрываться следует в углах той стены, что расположена «лицом» к взрыву.
Хотя авторы надеются, что их советам никому никогда не придётся следовать, они считают, что понимание последствий ядерного взрыва может помочь предотвратить травмы и спасти жизни.