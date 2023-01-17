Как пережить ядерный взрыв: учёные перечислили лучшие места для укрытия

В зоне умеренного поражения взрывной волны достаточно, чтобы обрушить некоторые здания и ранить людей, оказавшихся на открытом воздухе. Однако более прочные здания, бетонные, например, могут выдержать взрыв и устоять.

Однако согласно результатам моделирования, просто находиться в прочном здании недостаточно, чтобы избежать риска. Самые опасные места в помещении, которых следует избегать, — это окна, коридоры и двери. Укрываться следует в углах той стены, что расположена «лицом» к взрыву.

Хотя авторы надеются, что их советам никому никогда не придётся следовать, они считают, что понимание последствий ядерного взрыва может помочь предотвратить травмы и спасти жизни.