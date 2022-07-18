Как пережитый инсульт «бьёт» по организму

Исследователи сделали модель динамики сосудистой сети, показав, как она подстраивается под нагрузки. Оказалось, что сила связей внутри сети зависит от интенсивности локального потока. Проблема в том, что если поток падает ниже определённого уровня, связь ослабевает и исчезает. В идеале это позволяет организму гибко подстраиваться под разные условия жизни, ведь участки, не нуждающиеся в интенсивном кровоснабжении, начинаются снабжаться меньше.

Однако восстановить эти изменения почти невозможно. И если бляшки закупоривают сосуды, последние затем быстро деградируют. Даже если удалить бляшки, полного восстановления функциональности прежних сосудов не произойдёт.