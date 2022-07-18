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Как пережитый инсульт «бьёт» по организму

Сосуды так и не восстанавливаются
Учёные из Института динамики и самоорганизации Общества имени Макса Планка пришли к выводу, что инсульт провоцирует изменения в кровеносной системе организма, и она после не может долго восстановиться.
Как пережитый инсульт «бьёт» по организму

Исследователи сделали модель динамики сосудистой сети, показав, как она подстраивается под нагрузки. Оказалось, что сила связей внутри сети зависит от интенсивности локального потока. Проблема в том, что если поток падает ниже определённого уровня, связь ослабевает и исчезает. В идеале это позволяет организму гибко подстраиваться под разные условия жизни, ведь участки, не нуждающиеся в интенсивном кровоснабжении, начинаются снабжаться меньше.

Однако восстановить эти изменения почти невозможно. И если бляшки закупоривают сосуды, последние затем быстро деградируют. Даже если удалить бляшки, полного восстановления функциональности прежних сосудов не произойдёт.

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