Как по хвосту собаки определить, нравитесь ли вы ей

Исследователи использовали систему отслеживания движений, чтобы проанализировать 21 000 виляний хвостом 10 собак. Во время экспериментов животные в течение трёх дней встречались с незнакомцами, которые хорошо с ними обращались, гладили, играли и давали лакомства.

Со временем, когда собаки начинали всё лучше узнавать человека, они больше виляли хвостами вправо, чем влево. Учёные связали это с активацией левой префронтальной коры мозга, в которой обрабатываются положительные эмоции. А вот если собаки виляли хвостом влево, то чаще они были настроены к человеку насторожено, не доверяли ему.