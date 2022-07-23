Как по хвосту собаки определить, нравитесь ли вы ей

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Как по хвосту собаки определить, нравитесь ли вы ейУчёные сделали интересные выводы
Учёные из Китая заявили, что собаки виляют хвостом в правую сторону, когда видят знакомых и симпатичных им людей.
Исследователи использовали систему отслеживания движений, чтобы проанализировать 21 000 виляний хвостом 10 собак. Во время экспериментов животные в течение трёх дней встречались с незнакомцами, которые хорошо с ними обращались, гладили, играли и давали лакомства.
Со временем, когда собаки начинали всё лучше узнавать человека, они больше виляли хвостами вправо, чем влево. Учёные связали это с активацией левой префронтальной коры мозга, в которой обрабатываются положительные эмоции. А вот если собаки виляли хвостом влево, то чаще они были настроены к человеку насторожено, не доверяли ему.