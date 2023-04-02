Как подготовиться к повышению кислотности океана

Исследователи определили шесть аспектов эффективной политики борьбы с закислением океана, а также конкретные показатели для каждого из них, которые власти могут использовать для оценки и направления собственной политики.

Исследователи использовали эту систему для оценки текущего состояния готовности к закислению океана в Австралии, где находится крупнейшая в мире система коралловых рифов. Они обнаружили, что, хотя страна в целом хорошо подготовлена, ей не хватает согласованности политики и более широких мер по защите климата.

Исследователи подчеркнули, что подкисление океана не является “изолированной” проблемой, а тесно связано с другими антропогенными угрозами, такими как потепление, повышение уровня моря, потеря кислорода и эвтрофикация.