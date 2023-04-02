Как подготовиться к повышению кислотности океана

Как подготовиться к повышению кислотности океанаПамятка для властей
Группа международных ученых предложила схему по решению проблемы закисления океана. Угроза закисления океана, вызванная повышением уровня парниковых газов, считается одним из самых значительных рисков для морских экосистем и не только.
Фото: Unsplash
Исследователи определили шесть аспектов эффективной политики борьбы с закислением океана, а также конкретные показатели для каждого из них, которые власти могут использовать для оценки и направления собственной политики.
Исследователи использовали эту систему для оценки текущего состояния готовности к закислению океана в Австралии, где находится крупнейшая в мире система коралловых рифов. Они обнаружили, что, хотя страна в целом хорошо подготовлена, ей не хватает согласованности политики и более широких мер по защите климата.
Исследователи подчеркнули, что подкисление океана не является “изолированной” проблемой, а тесно связано с другими антропогенными угрозами, такими как потепление, повышение уровня моря, потеря кислорода и эвтрофикация.