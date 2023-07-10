Как похудеть во время секса

Оказалось, что увеличенное время интимной близости и тёплая среда могут помочь сжечь больше калорий.

Учёные из Университета Квебека в Монреале выяснили, что за 24 минуты полового акта мужчины сжигают около 101 калории, а женщины — 69 калорий.

Статья, опубликованная в Медицинском журнале Новой Англии, утверждает, что расход калорий во время секса сравним с расходом при ходьбе со средней скоростью.

Обозреватель Венелина Маринова отмечает, что обычная сексуальная активность может не сильно влиять на сжигание калорий, но для достижения максимальной пользы рекомендуется увеличить время акта и буквально создать тёплую атмосферу.

Также автор советует экспериментировать с позами и использовать приложения-калькуляторы, которые помогут определить количество сожженных калорий, исходя из пола, веса и позы партнёров.