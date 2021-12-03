Как полетят пули, если убрать нарезы из ствола ружья

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Как полетят пули, если убрать нарезы из ствола ружьяВыяснили на канале practical shooting на YouTube
Эксперты YouTube-канала practical shooting протестировали возможности оружия гладкоствольного и нарезного.
Ведущий проверил особенности стрельбы из двух видов оружия. У первого были в стволе нарезы длиной 140 мм, которые стабилизируют пулю при выходе из ствола. В результате повышается точность стрельбы. Второй вариант ружья - полностью гладкоствольный, без нарезов.
Стрельба происходила на расстоянии 20 и 50 метров. В итоге при стрельбе из гладкоствольного оружия точность попадания значительно ухудшилась: пули находились на большом расстоянии друг от друга, а некоторые из пуль прилетели в цель боком, а не прямо.
Источник: practical shooting