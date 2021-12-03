Как полетят пули, если убрать нарезы из ствола ружья

Стрельба происходила на расстоянии 20 и 50 метров. В итоге при стрельбе из гладкоствольного оружия точность попадания значительно ухудшилась: пули находились на большом расстоянии друг от друга, а некоторые из пуль прилетели в цель боком, а не прямо.