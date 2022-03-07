Как получать кислород на Марсе

Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывает устройство, способное обнаруживать химические вещества, называемые активными формами кислорода. Они поступают из веществ, обнаруженных на поверхности Марса. Эти вещества опасны для людей, поэтому нужно оградить исследователей от них. Но также они могут стать источником кислорода.

Учёные хотят реализовать проект получения этого крайне важного элемента на Марсе. Если проект получится, по оценкам, на площади 1,2 гектара будет достаточно кислорода, чтобы поддерживать жизнь одного астронавта. Протестировать эту технологию, впрочем, пока трудно.