Как получить больше удовольствия от праздников. Научно обоснованные советы

Специалист пояснил, что люди, которые получают максимум удовольствия от праздничных встреч, как правило, обладают двумя чертами. Во-первых, они интуитивно понимают, какие вещи плохие, а какие — хорошие. Во-вторых, вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативе, они сосредотачиваются на позитиве и раскрывают его в разговоре.

Психиатр отметил, что многим из нас тяжело видеть хорошее в людях, с которым мы не согласны в чём-то. И сейчас общество становится особенно поляризованным. Кроме того, нас постоянно отвлекают наши смартфоны.

Эксперт советует стараться чаще «быть в моменте», а не смотреть соцсети, а также избегать мыслей о том, что же другие люди думают о нас. Следует поразмышлять о том, что праздники значат для вас и что вы хотите получить от них с точки зрения общения с другими людьми.