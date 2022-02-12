Как получить подписку Яндекса на 45 дней бесплатно

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Как получить подписку Яндекса на 45 дней бесплатноДаже если у вас уже есть подписка
«Яндекс» запустил акцию, по которой можно получить подписку «Плюс Мульти» на 45 дней бесплатно. Можно участвовать в акции, даже если у вас уже есть подключённая подписка.
Если у вас нет действующей подписки, то нужно сделать следующее: перейти по этой ссылке; ввести промокод «MARVEL»; ввести данные банковской карты. Списания произойдут только пробные. После этого начнёт действовать подписка на 45 дней.
Если на аккаунте уже есть какая-нибудь подписка, нужно: перейти на эту страницу и нажать кнопку «Приостановить подписку», можно выбрать вариант «На неделю»; перейти на эту страницу и повторить всё вышеописанное.
В подписку «Плюс Мульти» можно включить ещё нескольких человек. По истечении пробного периода она будет стоить 299 рублей в месяц.
Акция проверена и актуальна на момент публикации новости.