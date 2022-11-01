Как получить в два раза больше денег, если ты попрошайка? Учёные узнали ответ

Эксперимент проводился в шести оживлённых районах Нью-Йорка и Чикаго. Во время испытаний на улице стоял человек с бумажным стаканчиком и картонной табличкой, на которой было написано, что он бездомный. В первом опыте человек был одет в костюм: классическую рубашку и галстук. Также у него были прилизанные волосы. Во втором опыте на человеке были надеты джинсы и футболка. На протяжении всего эксперимента учёные подсчитывали количество прохожих, которые пожертвовали свои деньги или общались с попрошайкой.

Результаты показали, что, когда человек был одет в костюм, он получал в 2,55 раза больше денег. К нему также подходило большее количество прохожих.