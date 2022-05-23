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Как помогало здоровью индейцев майя приклеивание драгоценностей к зубам

Это делалось не только ради красоты
Древние майя были любителями устанавливать драгоценные камни в зубы. Этим занимались все: и бедные, и богатые, и мужчины, и женщины. Драгоценности сохранялись на всю жизнь и, вероятно, имели духовное значение. Однако учёные выяснили, что установка камней была продиктована не просто эстетическими и религиозными чувствами.
Как помогало здоровью индейцев майя приклеивание драгоценностей к зубам

Учёные изучили цемент, который использовался для приклеивания драгоценных камней к зубам. Оказалось, что герметик был не только очень крепкий (удерживал драгоценный камень на месте более тысячи лет), но и его ингредиенты могли бороться с кариесом, а также уменьшать воспаление и инфекцию во рту.

Также исследователи увидели, что индейцы сверлили зубы настолько искусно, что редко затрагивали нервы и кровеносные сосуды в них.

Как помогало здоровью индейцев майя приклеивание драгоценностей к зубам

В большинстве стоматологических цементов майя были обнаружены соединения, связанные с сосновой смолой, которые, как считается, обладают антибактериальными свойствами. Два из восьми зубов содержали остатки склареолида, растительного соединения с антибактериальными и противогрибковыми свойствами. В герметиках также часто встречались эфирные масла растений, что свидетельствует о потенциальном противовоспалительном эффекте.

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