Как помогало здоровью индейцев майя приклеивание драгоценностей к зубам

Учёные изучили цемент, который использовался для приклеивания драгоценных камней к зубам. Оказалось, что герметик был не только очень крепкий (удерживал драгоценный камень на месте более тысячи лет), но и его ингредиенты могли бороться с кариесом, а также уменьшать воспаление и инфекцию во рту.

Также исследователи увидели, что индейцы сверлили зубы настолько искусно, что редко затрагивали нервы и кровеносные сосуды в них.