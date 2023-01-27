Как понять, что кошка больше не играет, а злится? Учёные объяснили

Как пояснил один из авторов исследования, «часто бывает так, что кошки начинают драться, хотя первоначально играли. Одна кошка больше не хочет играть, а другая этого не понимает».

Анализ видеозаписей позволил разделить кошек на три группы по поведению, связанному с игривостью и агрессией. Игривые кошки составляли почти 40% в группе А. Животные в этой группе боролись друг с другом, используя такие движения, как удары лапой, выпады и укусы. Почти треть кошек в этой группе были котятами, что говорит о том, что малыши могут быть более весёлыми и менее склонными к дракам.

Почти две трети животных в группе C были оценены как агрессивные. В этой группе были кошки, которые были более склонны к громким звукам: шипению, вою, рычанию и мяуканью. Учёные пришли к выводу, что это предупреждающие знаки о том, что животное собирается драться.

Кошки в группе B проводили больше времени во взаимодействии, набрасываясь друг на друга, вылизываясь и т.д. Это сильно отличается от поведения кошек, готовящихся к драке. Такие избегают физического контакта и смотрят друг на друга или беспокойно приседают на расстоянии.