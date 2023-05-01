Как понять, что у вас вирус в роутере, и чем он опасен

Как понять, что у вас вирус в роутере, и чем он опасенДаже Wi-Fi-роутеры не защищены надёжно от злоумышленников
Если вы заметили, что ваш роутер стал работать странно, то, возможно, дело в вирусах. Вот как определить, что с вашим устройством что-то не так.
Вообще в Wi-Fi-роутер вирус может попасть сразу несколькими способами. Например, через уязвимости в программном обеспечении, через пароль (если он очень простой), через фишинговые сообщения.
Чем для пользователя опасно заражением вирусом роутера? Прежде всего, тем, что мошенники могут получить доступ к личным данным человека. Также мошенники могут пользоваться роутером для отправки спама, для доступа к другим устройствам в вашей сети, для замедления работы сети.
На то, что в роутере есть вирусы, могут указывать следующие признаки. Это неожиданно низкая скорость интернета либо проблемы с подключением, появление странных сообщений в веб-браузере (рекламные баннеры, предупреждения о безопасности и пр.), странная активность в роутере (появление новых подключённых устройств, изменение настроек). Если вы заметите что-то из этого, то обязательно проверьте на наличие вирусов своё устройство.