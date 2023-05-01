Как понять, что у вас вирус в роутере, и чем он опасен

Вообще в Wi-Fi-роутер вирус может попасть сразу несколькими способами. Например, через уязвимости в программном обеспечении, через пароль (если он очень простой), через фишинговые сообщения.

Чем для пользователя опасно заражением вирусом роутера? Прежде всего, тем, что мошенники могут получить доступ к личным данным человека. Также мошенники могут пользоваться роутером для отправки спама, для доступа к другим устройствам в вашей сети, для замедления работы сети.