Как понять, что у вашей собаки артрит, и можно ли его полностью вылечить

Как понять, что у вашей собаки артрит, и можно ли его полностью вылечитьРассказывают на The Conversation
Специалисты из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Миссисипи отмечают, что многие собаки на самом деле сталкиваются с остеоартритом. Известно, что более 20 процентов животных старше одного года страдают этой болезнью. В результате собакам становится сложно бегать, играть или долго гулять.
Существуют характерные общие признаки артрита. Это хромота, некая скованность после отдыха, сложности с подъёмом, невозможность использования одной из ног. Кроме того, такие собаки могут проявлять меньшую активность, чем другие, неохотно подниматься или спускаться по лестнице, садиться в транспорт и выходить из него.
Чаще всего артрит встречается у более старых собак. Иногда это заболевание возникает после какой-нибудь травмы. Также нужно отметить, что артрит у собак вылечить полностью нельзя. Есть возможность лишь уменьшить дискомфорт и улучшить качество жизни животного.
Зачастую ветеринары при лечении артрита используют несколько подходов. Они включают контроль веса собаки, выполнение физических упражнений, приём добавок для суставов, рецептурных противовоспалительных препаратов, а также прохождение курса физиотерапии и реабилитации.