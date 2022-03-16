Как понять, что у вашей собаки артрит, и можно ли его полностью вылечить

Специалисты из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Миссисипи отмечают, что многие собаки на самом деле сталкиваются с остеоартритом. Известно, что более 20 процентов животных старше одного года страдают этой болезнью. В результате собакам становится сложно бегать, играть или долго гулять.

Существуют характерные общие признаки артрита. Это хромота, некая скованность после отдыха, сложности с подъёмом, невозможность использования одной из ног. Кроме того, такие собаки могут проявлять меньшую активность, чем другие, неохотно подниматься или спускаться по лестнице, садиться в транспорт и выходить из него.