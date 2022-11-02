Как понять, что вам пишет робот

Можно также для проверки отправить потенциальному боту вместо сообщения знак препинания или число. Как правило, боты не удивляются таким сообщениям и продолжают беседу, как если бы получили содержательный ответ, сообщает эксперт.

Подойдет и способ написания сообщений с ошибками: достаточно отправить несколько фраз с опечатками или намеренно переставленными буквами. Бот не сможет ответить вам внятно, тогда как человек легко распознает смысл фразы.