Как понять, что вам пишет робот

Как понять, что вам пишет роботОбъясняет эксперт
В беседе с “Лентой.ру” заведующий кафедрой “Интеллектуальные системы информационной безопасности” Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов объяснил россиянам, как распознать собеседника, который не является человеком.
Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни. Каждый человек так или иначе сталкивается с роботами и чат-ботами, порой даже не подозревая, что общается с виртуальным собеседником
Даже несмотря на всемирный прогресс, “общающиеся” боты еще не достигли вершин своего развития, подчеркнул Магомедов, и распознать их можно.
Можно постараться вычислить бота при помощи юмора и даже сарказма. У алгоритмов эти "особенности характера" чаще всего развиты очень слабо: если на элементарную шутку собеседник отвечает вам со всей обстоятельностью, скорее всего это ИИ
Можно также для проверки отправить потенциальному боту вместо сообщения знак препинания или число. Как правило, боты не удивляются таким сообщениям и продолжают беседу, как если бы получили содержательный ответ, сообщает эксперт.
Подойдет и способ написания сообщений с ошибками: достаточно отправить несколько фраз с опечатками или намеренно переставленными буквами. Бот не сможет ответить вам внятно, тогда как человек легко распознает смысл фразы.
Можно также посреди разговора задать неожиданный вопрос, никак не связанный с обсуждаемой темой. Скорее всего, ИИ мгновенно переключится на новую тему, не удивившись и не посмеявшись — в отличие от реального человека — над вашей переменчивостью