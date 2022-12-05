Как понять, что ваше переедание — психическое расстройство

Что отличает компульсивное переедание от случайного, так это ощущение потери контроля над употреблением еды. Кроме того, это мешает вашей повседневной жизни.

А вот и другие признаки компульсивного переедания:

едите, пока не почувствуете неприятную сытость;

употребляете большое количество пищи, даже если не голодны;

едите быстрее, чем обычно;

чувствуете отвращение, плохое настроение или чувство вины после еды.

Если у вас есть такие симптомы, стоит обратиться к специалисту.