Как понять, что ваше переедание — психическое расстройство

21:10, 05 декабря 2022
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Как понять, что ваше переедание — психическое расстройствоОбратите внимание на симптомы
Компульсивное переедание является, пожалуй, самым распространённым расстройством пищевого поведения. Подсчитано, что оно может возникать в два-три раза чаще, чем анорексия. Как распознать у себя это расстройство?
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Что отличает компульсивное переедание от случайного, так это ощущение потери контроля над употреблением еды. Кроме того, это мешает вашей повседневной жизни.
А вот и другие признаки компульсивного переедания:
- едите, пока не почувствуете неприятную сытость;
- употребляете большое количество пищи, даже если не голодны;
- едите быстрее, чем обычно;
- чувствуете отвращение, плохое настроение или чувство вины после еды.
Если у вас есть такие симптомы, стоит обратиться к специалисту.