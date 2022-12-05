Наука и технологии
21:10, 05 декабря 2022
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Как понять, что ваше переедание — психическое расстройство

Обратите внимание на симптомы

Компульсивное переедание является, пожалуй, самым распространённым расстройством пищевого поведения. Подсчитано, что оно может возникать в два-три раза чаще, чем анорексия. Как распознать у себя это расстройство?

Как понять, что ваше переедание — психическое расстройство

Фото: Unsplash

Что отличает компульсивное переедание от случайного, так это ощущение потери контроля над употреблением еды. Кроме того, это мешает вашей повседневной жизни.

А вот и другие признаки компульсивного переедания:

  • едите, пока не почувствуете неприятную сытость;
  • употребляете большое количество пищи, даже если не голодны;
  • едите быстрее, чем обычно;
  • чувствуете отвращение, плохое настроение или чувство вины после еды.

Если у вас есть такие симптомы, стоит обратиться к специалисту.

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