Как понять, что за вами следят через веб-камеру

Эксперт посоветовал обратить внимание на то, требует ли компьютер доступа к камере и не угрожает ли прекращением работы устройства в противном случае. Также о слежке может свидетельствовать горящий индикатор работы камеры.

Ещё при взломе камеры могут нестабильно работать приложения, использующие её официально. Это например Skype и Zoom. На мобильном же устройстве признаком слежки может быть резкий рост объёма передачи данных.

Недавно исследователи из Саарского университета создали веб-камеру в форме человеческого глаза. Цель разработки — помочь людям, общающимся по вебке, установить эмоциональную связь как при разговоре с глазу на глаз. Стоит отметить, что камера в виде глаза выглядит довольно жутко.