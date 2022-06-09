Как понять, действительно ли ваша собака вас любит

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Как понять, действительно ли ваша собака вас любитЕсть несколько характерных признаков
При встрече ваш питомец может радостно вилять хвостом, а когда вы смотрите телевизор, он может лечь рядом. Но как узнать, любит ли он вас? И способны ли вообще собаки испытывать любовь, как люди?
Большинство учёных, когда говорят о связи собак с человеком, предпочитают использовать слово «привязанность», а не «любовь». И собака действительно может сильно привязаться к хозяину. Этот факт научно доказан.
Согласно исследованиям, собаки наедине с незнакомцем будут больше времени проводить около двери, а если они находятся в непонятных для них условиях, то будут стараться быть ближе к хозяину. Другие исследования демонстрируют, что собаки могут пытаться помочь человеку, если тот, например, застрял в коробке.
По словам доктора Клайва Винна, специалиста по поведению собак, псы воспринимают людей так же, как ребёнок - своего родителя.
Есть также пять признаков, которые указывают на то, что ваш питомец действительно привязался к вам.
- Долгий зрительный контакт. Если собака любит смотреть на вас так, то это означает, что ей комфортно общаться с вами подобным образом. При этом нужно сказать, что вообще прямой длительный зрительный контакт многих собак пугает.
- Виляние хвостом. Клэр Сталлард, специалист по поведению животных из организации Blue Cross, отмечает, что когда собака видит любимого хозяина, то у неё часто хвост вращается подобно пропеллеру.
- Сон рядом с вами. Собаки любят дремать рядом друг с другом, так как это позволяет им согреться и почувствовать себя в безопасности.
- Лизание. Собаки могут лизать людей по разным причинам: например, чтобы понять, где человек был. Однако многие из питомцев делают это, когда хотят поприветствовать того, к кому привязаны.
- Приветствие. Если пёс к вам действительно привязан, то при встрече он будет вилять хвостом, покачивать всем телом, «мягко» смотреть на вас. Рот часто у собак при приветствии открыт, а язык - высунут.
Источник:BBC Science Focus Magazine
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: