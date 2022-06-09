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Как понять, действительно ли ваша собака вас любит

Есть несколько характерных признаков
При встрече ваш питомец может радостно вилять хвостом, а когда вы смотрите телевизор, он может лечь рядом. Но как узнать, любит ли он вас? И способны ли вообще собаки испытывать любовь, как люди?
Как понять, действительно ли ваша собака вас любит

Большинство учёных, когда говорят о связи собак с человеком, предпочитают использовать слово «привязанность», а не «любовь». И собака действительно может сильно привязаться к хозяину. Этот факт научно доказан.

Согласно исследованиям, собаки наедине с незнакомцем будут больше времени проводить около двери, а если они находятся в непонятных для них условиях, то будут стараться быть ближе к хозяину. Другие исследования демонстрируют, что собаки могут пытаться помочь человеку, если тот, например, застрял в коробке.

По словам доктора Клайва Винна, специалиста по поведению собак, псы воспринимают людей так же, как ребёнок - своего родителя.

Есть также пять признаков, которые указывают на то, что ваш питомец действительно привязался к вам.

  1. Долгий зрительный контакт. Если собака любит смотреть на вас так, то это означает, что ей комфортно общаться с вами подобным образом. При этом нужно сказать, что вообще прямой длительный зрительный контакт многих собак пугает.
Как понять, действительно ли ваша собака вас любит
  1. Виляние хвостом. Клэр Сталлард, специалист по поведению животных из организации Blue Cross, отмечает, что когда собака видит любимого хозяина, то у неё часто хвост вращается подобно пропеллеру.
  1. Сон рядом с вами. Собаки любят дремать рядом друг с другом, так как это позволяет им согреться и почувствовать себя в безопасности.
  1. Лизание. Собаки могут лизать людей по разным причинам: например, чтобы понять, где человек был. Однако многие из питомцев делают это, когда хотят поприветствовать того, к кому привязаны.
  1. Приветствие. Если пёс к вам действительно привязан, то при встрече он будет вилять хвостом, покачивать всем телом, «мягко» смотреть на вас. Рот часто у собак при приветствии открыт, а язык - высунут.
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