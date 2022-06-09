Как понять, действительно ли ваша собака вас любит

Большинство учёных, когда говорят о связи собак с человеком, предпочитают использовать слово «привязанность», а не «любовь». И собака действительно может сильно привязаться к хозяину. Этот факт научно доказан.

Согласно исследованиям, собаки наедине с незнакомцем будут больше времени проводить около двери, а если они находятся в непонятных для них условиях, то будут стараться быть ближе к хозяину. Другие исследования демонстрируют, что собаки могут пытаться помочь человеку, если тот, например, застрял в коробке.

По словам доктора Клайва Винна, специалиста по поведению собак, псы воспринимают людей так же, как ребёнок - своего родителя.

Есть также пять признаков, которые указывают на то, что ваш питомец действительно привязался к вам.