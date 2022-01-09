Как пострадала экономика Казахстана от отключений интернета

Сообщается, что экономика Казахстана потеряла $189 млн. Интернет в стране перестал работать 5 января. Сейчас проблемы с подключением к интернету испытывают 95% казахстанских пользователей.

Авторы не говорят, какие именно сферы казахстанской экономики больше всего пострадали от отключения интернета. Ранее мы писали, что ситуация больно ударила по майнингу в регионе. По информации аналитиков, в Казахстане остановились все операции по добыче криптовалют. В пятницу сообщалось, что страна использует менее 5% своих онлайн-мощностей.

Ранее президент Казахстана Токаев заявил, что в стране будут включать интернет в определённые часы, но не для того, чтобы там писали протестные высказывания.