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Как пострадала экономика Казахстана от отключений интернета

Подсчитан ущерб
Портал Top10VPN оценил ущерб, который экономике Казахстана нанесли отключения интернета во время протестов. Сумма получилась внушительной.
Как пострадала экономика Казахстана от отключений интернета

Сообщается, что экономика Казахстана потеряла $189 млн. Интернет в стране перестал работать 5 января. Сейчас проблемы с подключением к интернету испытывают 95% казахстанских пользователей.

Авторы не говорят, какие именно сферы казахстанской экономики больше всего пострадали от отключения интернета. Ранее мы писали, что ситуация больно ударила по майнингу в регионе. По информации аналитиков, в Казахстане остановились все операции по добыче криптовалют. В пятницу сообщалось, что страна использует менее 5% своих онлайн-мощностей.

Ранее президент Казахстана Токаев заявил, что в стране будут включать интернет в определённые часы, но не для того, чтобы там писали протестные высказывания.

Источник: Лента.ру
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