Как появились карликовые собаки

Есть мнение, что карликовые собаки существуют только потому, что люди когда-то их вывели, желая получить милые и небольших животных. Но оказалось, что мутация, связанная с небольшими размерами тела, появилась давным-давно.

Учёные выделили мутацию рядом с геном IGF1, в некодирующей РНК, антисмысловой к этому гену. У таких РНК одна из функций — подавлять или активировать экспрессию определённого гена. Этот фрагмент РНК обозначили как IGF1-AS. У него оказалось два аллеля, один с дополнительным цитозином, другой — с дополнительным тимином. Первый был связан с небольшими размерами тема, а второй — с большими.

Исследователи изучили ДНК собак разных пород и убедились: маленькие имели оба аллеля с дополнительным цитозином, большие — с дополнительным тимином, а средние — по одному каждого вида. А мутация эта встречалась уже у сибирских волков, которые жили 54 тысячи лет назад.