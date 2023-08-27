Как правильно чистить ремешок часов

Исследование, проведенное летом этого года, показало, что 95% ремешков смарт-часов кишат бактериями. Что еще более удивительно, 85% из них содержали Staphylococcus spp, который может привести к стафилококковой инфекции.

Чтобы сохранить ваши ремешки от микробов, избегайте агрессивных средств. Apple не рекомендует использовать абразивные чистящие средства, спирт, перекись водорода или отбеливатель. Для безопасной очистки силиконовых, резиновых или тканевых ремешков используйте салфетку из микрофибры, воду и мягкое мыло. Для удаления стойких загрязнений можно использовать даже флоссер.

Помните, что ультрафиолетовые дезинфекторы работают, но они могут быстрее старить кожаные ремешки или выцветать тканевые. По окончании работы дайте ремешкам высохнуть, а затем снова подсоедините их к часам. Обязательно следуйте инструкциям по очистке ремешков сторонних производителей.

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