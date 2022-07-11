Как правильно охладиться в жару с точки зрения науки

Исследования показывают, что погружение ног в холодную воду — это хороший способ снизить температуру тела и поддерживать работу внутренних органов. Это также поможет уменьшить отёки на лодыжках и ступнях. Тем не менее, тёплый душ или ванна охладят вас быстрее. Не стоит поддаваться искушению нырнуть в ледяную воду, так как холодовой шок может быть опасен.

А вот освежающий ветерок от вентилятора, хоть и может быть приятным, не всегда охлаждает вас. Это даже может ухудшить самочувствие, особенно в условиях сухой жары, ускоряя обезвоживание. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование вентилятора при температуре выше 35°C не снижает вероятность теплового удара.

Избегать обезвоживания очень важно. И тут действительно может пригодиться старый совет: пить горячий чай. На короткое время он повысит температуру тела, но вызовет потоотделение, которое затем снизит температуру. Холодные напитки, впрочем, тоже хороши.