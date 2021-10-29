Как правильно питаться на работе с ночными сменами

Исследователи хотели найти подходящие планы питания для работников со сменным графиком. Как пояснил автор работы, если мы едим или спим в непредназначенные для этого часы, организм получает более высокий уровень сахара, что способствует набору веса. Учёные пришли к выводу, что властям следует информировать ночных работников о рисках для здоровья и предоставлять им планы питания.

Исследователи установили, что если тратить хотя бы 10 минут в день на планирование и приготовление пищи, то можно улучшить состояние организма. Учёные рассказали, что нужна разнообразная здоровая пища: в рацион следует включать продукты с высоким содержанием клетчатки и низким гликемическим индексом. Это позволит дольше оставаться сытыми, а также регулировать уровень глюкозы и холестерина.

Кроме того, выбор небольших порций во время ночной смены может избавить человека от сонливости без потребления слишком большого количества калорий. Вместо кофе лучше пить воду.

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