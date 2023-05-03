Как правильно выбирать кондиционер

Он рекомендует при покупке ориентироваться на мощность охлаждения и энергоэффективность кондиционеров. Лучше всего выбирать кондиционер с мощностью охлаждения, соответствующей размеру помещения, которую можно рассчитать по формуле один киловатт на 10 квадратных метров. Кроме того, следует учитывать наличие окон, системы вентиляции и климат в регионе.

Суркова советует выбирать кондиционеры с высоким коэффициентом энергоэффективности, например SEER или EER. Чем выше значение этого параметра, тем меньше электроэнергии будет потреблять устройство.

Также следует обратить внимание на уровень шума, особенно если кондиционер будет установлен в спальне или гостиной. Эксперт рекомендует выбирать инверторный кондиционер вместо стандартного, так как это может снизить риск простуды.

По словам Сурковой, качественные кондиционеры стоят от 20-30 тысяч рублей за модели средней мощности. Более современные и мощные устройства могут стоить от 50-60 тысяч рублей и выше. Дополнительные функции, такие как инвертор и управление со смартфона, также могут повлиять на цену.