Как правильно выбрать экран для проектора

На самом деле при выборе «белого экрана» для проектора нужно обращать внимание на определённые детали. Они позволят во время просмотра фильмов и сериалов наслаждаться чёткой и качественной картинкой. Итак, какие это детали?

Соотношения сторон экрана и размеры. Необходимо, что соотношение сторон самого экрана было идентичным соотношению сторон на проекторе. Наиболее популярный (и подходящий для домашнего использования) стандарт сейчас - 16:9. Ещё можно выбрать 16:10: он позволит воспроизводить видео с разрешением 1920×1200 или 1280×800. В кинотеатрах, кстати, используется соотношение 2,39:1.

Конструкция. Бывают стационарные и мобильные экраны.

Стационарные могут устанавливаться на раме или сворачиваться в рулон. Первый тип хорош тем, что картинка в этом случае не искажается. Второй же - возможностью быстро его убрать или перевесить на другое место. Из минусов - возможны искажения картинки из-за недостаточного натяжения.

Мобильные экраны часто идут со штативами. Они могут быть рулонными, надувными, на разборной раме. Рулонный удобен, если нужно постоянно переходить из одного места в другое и проводить презентации. Экраны на разборной раме крепко закреплены, и изображение не искажается на них. Надувные же обычно применяют на различных массовых мероприятиях типа концертов, фестивалей на открытом воздухе и пр. Правда, они не способны обеспечить качественную картинку.