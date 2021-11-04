Как правильно выбрать экран для проектора

Как правильно выбрать экран для проектораИ какие характеристики нужно учитывать при этом
На самом деле при выборе «белого экрана» для проектора нужно обращать внимание на определённые детали. Они позволят во время просмотра фильмов и сериалов наслаждаться чёткой и качественной картинкой. Итак, какие это детали?
- Соотношения сторон экрана и размеры. Необходимо, что соотношение сторон самого экрана было идентичным соотношению сторон на проекторе. Наиболее популярный (и подходящий для домашнего использования) стандарт сейчас - 16:9. Ещё можно выбрать 16:10: он позволит воспроизводить видео с разрешением 1920×1200 или 1280×800. В кинотеатрах, кстати, используется соотношение 2,39:1.
- Конструкция. Бывают стационарные и мобильные экраны.
Стационарные могут устанавливаться на раме или сворачиваться в рулон. Первый тип хорош тем, что картинка в этом случае не искажается. Второй же - возможностью быстро его убрать или перевесить на другое место. Из минусов - возможны искажения картинки из-за недостаточного натяжения.
Мобильные экраны часто идут со штативами. Они могут быть рулонными, надувными, на разборной раме. Рулонный удобен, если нужно постоянно переходить из одного места в другое и проводить презентации. Экраны на разборной раме крепко закреплены, и изображение не искажается на них. Надувные же обычно применяют на различных массовых мероприятиях типа концертов, фестивалей на открытом воздухе и пр. Правда, они не способны обеспечить качественную картинку.
- Коэффициент усиления. Другими словами, это отражательная способность экрана. Здесь тонкость в том, что чем выше коэффициент усиления, тем меньше углы обзора. А ещё экраны с большим коэффициентом усиления могут давать блики, в то же время если коэффициент меньше 1:0, то контрастность будет выше (правда, для этого нужен проект с мощным световым потоком).
- Угол обзора. При выборе матового экрана угол обзора вы получите большой. А вот если у вашей модели высокий коэффициент усиления либо она оснащена технологией ALR, то могут быть проблемы с углом обзора.
- Тип покрытия. Это может быть белый матовый экран, серый экран, ALR-экран, экран для UST-проекторов, экран обратной проекции, акустически прозрачный экран.
Универсальным типом является белый матовый, но для его использования нужно, чтобы были отключены все источники света, кроме проектора. Серый обеспечивает высокую контрастность, большую глубину тёмных тонов, а вот светлые тона могут быть на нём слабо видны. ALR-экраны позволяют избавиться от переотражённого света, благодаря чему картинка выходит яркой и контрастной. Единственный минус подобных экранов - низкие углы обзора (30-35 градусов). экран для UST-проекторов - предназначен для специальных устройств, которые устанавливаются близко к самому экрану. На экран обратной проекции свет может подаваться с любой стороны (спереди или сзади), и такие решения обычно применяют для рекламных витрин и т.п. Акустически прозрачные экраны подойдут для создания домашних кинотеатров.
Кроме того, если вы собираетесь смотреть фильмы в 3D, то лучше выбирать белый экран или проектор с повышенным уровнем яркости. А для воспроизведения видео в 4К необходимы особые экраны с гладкой поверхностью, что обычно производитель сам указывает.