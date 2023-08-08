Как правильно выбрать термосумку

Как правильно выбрать термосумкуНужно учитывать несколько важных параметров
Благодаря термосумке вы сможете хранить продукты при определённой температуре долгое время. И происходит это за счёт материала и других особенностей такой сумки.
Для того чтобы выбрать оптимальную для себя термосумку, нужно определиться с тремя главными её характеристиками. Это материалы, тип и объём.
Если вы хотите приобрести универсальную термосумку, то ориентируйтесь на 8-10 л на человека. Лишнее пространство с воздухом в таких сумках оставлять нежелательно.
Также все термосумки делятся на несколько видов. Это стандартная, бескаркасная (термопакет) и терморюкзак. Термопакет нередко используется как шоппер, а терморюкзак бывает каркасным и бескаркасным.
В любой термосумке должны быть трёхслойные изоляционные стенки. Это внутренний фольгированный слой (если хотите сохранять тепло), пенополиуретан, пенополистирол или полиэтиленвинилацетат как основной изолятор, нейлон, полиэстер или ткань для внешнего слоя.
Важную роль играет и толщина материала. Лучше для длительного хранения продуктов брать модели с толщиной стенок в 2-2,5 см.
Скорее всего, вам самостоятельно придётся выбирать аккумуляторы холода к сумке. Они помогают значительно увеличить срок хранения продуктов. Для охлаждения их устанавливают сверху от продуктов, а для подогрева - снизу. Наполняется аккумулятор водой или гелем. Последний считается универсальным: он может поддерживать и тепло, и холод.