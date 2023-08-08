Как правильно выбрать термосумку

Для того чтобы выбрать оптимальную для себя термосумку, нужно определиться с тремя главными её характеристиками. Это материалы, тип и объём.

Если вы хотите приобрести универсальную термосумку, то ориентируйтесь на 8-10 л на человека. Лишнее пространство с воздухом в таких сумках оставлять нежелательно.

Также все термосумки делятся на несколько видов. Это стандартная, бескаркасная (термопакет) и терморюкзак. Термопакет нередко используется как шоппер, а терморюкзак бывает каркасным и бескаркасным.