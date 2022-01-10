Как прививка от гриппа влияет на риск заражения COVID

Исследование провели в Дании. Ранее предполагалось, что прививка от группа может обеспечить хоть какую-то защиту от COVID-19. Учёные решили это проверить и стали собирать данные среди медицинских работников. Всего была собрана информация от 46 тысяч человек.

Анализ показал, что риск госпитализации из-за коронавируса для людей с прививкой от гриппа составил 0,89-0,91 — по сравнению с непривитыми. Шансы на то, что у привитых от гриппа будут антитела к коронавирусу составили 1,00-1,06. В целом, учёные не увидели значительного влияния вакцинации против гриппа на вероятность госпитализации или развитие симптомов COVID-19.