Как производители создают кофе без кофеина

Существуют несколько методов, при помощи которых можно избавиться от кофеина в кофе. Один из них - замачивание кофейных зёрен в растворителе. Изначально, в 1903 году, для этой цели применялся бензол. Однако позже его сменили уже безопасные растворители, в том числе дихлорметан и этилацетат.