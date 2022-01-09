Как производители создают кофе без кофеина

Наука и технологии
Вчера в 23:02
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Как производители создают кофе без кофеинаРассказывает эксперт британского издания BBC Science Focus Magazine
Существует вариант кофе без кофеина. Но как при этом из него убирают это вещество? О способах - в статье.
Существуют несколько методов, при помощи которых можно избавиться от кофеина в кофе. Один из них - замачивание кофейных зёрен в растворителе. Изначально, в 1903 году, для этой цели применялся бензол. Однако позже его сменили уже безопасные растворители, в том числе дихлорметан и этилацетат.
Помимо растворителей, производители применяют для избавления от кофеина углекислый газ высокого давления.
Третий вариант - это швейцарский способ (Swiss Water Process). В этом случае крепкий кофейный раствор пропускается через угольный фильтр для удаления кофеина, а после этого раствор применяется уже для избавления от кофеина в зёрнах кофе. Так у кофе сохраняется вкус в полной мере.
Источник: BBC Science Focus Magazine