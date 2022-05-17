Как пьянство влияет на мозг подростка

Предыдущие исследования показали, что воздействие алкоголя в подростковом возрасте может привести к развитию зависимости, депрессии и нарушений головного мозга во взрослом возрасте. Пытаясь понять причины этого, учёные сосредоточились на метаболизме глюкозы в мозге, поскольку он является основным источником энергии.

Чтобы определить, как запойное употребление этанола повлияло на метаболизм глюкозы в мозге подростков, исследователи провели позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) на крысах, которым давали спиртное.

Исследование показало, что и низкое, и умеренное, и высокое потребление алкоголя снижают метаболизм глюкозы в первичной соматосенсорной коре и зрительной коре, которые являются ключевыми для обработки сенсорной и зрительной информации, а также для двигательных функций.

Учёные пояснили, что употребление алкоголя привело к снижению функции мозга в областях, ответственных за сенсорные, двигательные функции, память и когнитивные процессы.