Как работает быстрая зарядка Apple Watch и что для этого нужно

Чтобы воспользоваться преимуществами быстрой зарядки, пользователям потребуется кабель Apple USB-C Magnetic Fast Charging Cable. Он входит в комплект поставки новых моделей Apple Watch, но его можно приобрести и отдельно за $29.

Однако компания Apple больше не включает в комплект поставки адаптер питания, что объясняется ее стремлением к «экологичности». Пользователям придется полагаться на имеющиеся адаптеры питания USB-C с поддержкой USB Power Delivery мощностью 5 Вт и выше. Такие адаптеры можно найти на маркетплейсах.

Важно отметить, что использование адаптеров Apple MagSafe Duo или Apple Watch Magnetic Charging Dock не обеспечит быстрой зарядки.