Как работает функция WDR в видеорегистраторах и зачем она нужна

Как работает функция WDR в видеорегистраторах и зачем она нужнаЭта функция в действительности очень важна
Каждому водителю хочется, чтобы качество съёмки с видеорегистратора было хорошим. Причём изображение должно быть и чётким, и не иметь засветов или слишком затемнённых участков. Помочь в этом может функция WDR.
Фото: Taiwantrade.com
Благодаря функции WDR яркость и контрастность изображения при записи видео с видеорегистратора выравнивается. Подобная технология позволяет расширить рабочий диапазон камеры между самыми тёмными и самыми светлыми участками. Чем шире этот диапазон, тем больше тонов может распознать камера и тем больше деталей будет на тёмных и светлых участках изображения.
Вообще камера с функцией WDR в один и тот же момент времени создаёт сразу два снимка. Но эти снимки с разной выдержкой и освещённостью: один - с минимальной, другой - с максимальной. Далее данные кадры просто объединяются в один.
Особенно важно наличие WDR в ночное и вечернее время или в солнечную погоду, при выезде из тоннеля. Именно в подобных условиях на видео могут образоваться сильные засветы.