Как работает функция WDR в видеорегистраторах и зачем она нужна

Благодаря функции WDR яркость и контрастность изображения при записи видео с видеорегистратора выравнивается. Подобная технология позволяет расширить рабочий диапазон камеры между самыми тёмными и самыми светлыми участками. Чем шире этот диапазон, тем больше тонов может распознать камера и тем больше деталей будет на тёмных и светлых участках изображения.

Вообще камера с функцией WDR в один и тот же момент времени создаёт сразу два снимка. Но эти снимки с разной выдержкой и освещённостью: один - с минимальной, другой - с максимальной. Далее данные кадры просто объединяются в один.