Как работать эффективно, если десятки открытых вкладок мешают сконцентрироваться

Как работать эффективно, если десятки открытых вкладок мешают сконцентрироватьсяЕсть несколько способов улучшить положение
Как отмечает автор, одно из научных исследований 2014 года продемонстрировало, что большое число открытых вкладок на компьютерах врачей в реанимации негативно влияют на продуктивность работы. Из-за большого количества разных элементов медики вынуждены больше времени тратить на поиск нужной информации. А если медицинский работник и так находится в стрессе, то негативный эффект усиливается.
Конечно, не все работают врачами, но и у обычных офисных сотрудников 50 вкладок могут спровоцировать информационную перегрузку. Один из методов предотвращения этого - установка специальных расширений браузера.
- OneTab. Это расширение позволяет представить все вкладки в новом окне в виде ссылок. То есть формируется определённая группа вкладок - ей можно давать название, делиться с помощью ссылки или QR-кода. Сейчас эту программу можно установить в Google Chrome и Firefox.
- Pocket. Тоже сохраняет всё в форме ссылок. Расширение доступно в браузерах Opera, Safari, Google Chrome. В Firefox эта программа идёт как встроенная функция. Однако это расширение, как и предыдущее, сохраняет за один раз лишь одну вкладку. При этом существует мобильная версия этой программы, а ещё она сама рекомендует схожие по тематике ресурсы. Важно, что Pocket не обеспечивает полную конфиденциальность данных.
- Toby. Отличается приятным дизайном, даёт возможность сохранять или все вкладки сразу, или по отдельности. Также в браузере сразу же видны при открытии все эти вкладки. Устанавливается в Firefox, Opera, Chrome. При этом он передаёт данные третьим лицам.
- Evernote. Наиболее надёжный инструмент из всех названных. Здесь можно не только сохранять вкладки, но и создавать списки, заметки. Ещё к вкладкам есть возможность писать аннотации. За один раз сохраняется только одна вкладка, но при этом есть две её версии: полная со всеми изображениями и рекламой, упрощённая. Есть здесь и функция рекомендаций, как в Pocket. Расширение можно установить в Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Microsoft Edge, Opera.
- Great Suspender. Это расширение позволяет сэкономить оперативную память. Оно на время «приостанавливает» ненужные вкладки. Кроме этого, данные оно тоже не передаёт никому.
Из других вариантов - сохранение вкладок в закладках браузера. Для этого в Firefox и Chrome необходимо нажать на «Добавить все вкладки в закладки» либо сочетание Ctrl+Shift+D, а потом всё добавить в папку.
Кроме того, можно пользоваться и методом, который применяет сама автор. Это добавление всего в один документ Google Doc. Правда, это займёт больше времени, чем обращение к расширению.