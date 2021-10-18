Как работать эффективно, если десятки открытых вкладок мешают сконцентрироваться

Как отмечает автор, одно из научных исследований 2014 года продемонстрировало, что большое число открытых вкладок на компьютерах врачей в реанимации негативно влияют на продуктивность работы. Из-за большого количества разных элементов медики вынуждены больше времени тратить на поиск нужной информации. А если медицинский работник и так находится в стрессе, то негативный эффект усиливается.

Конечно, не все работают врачами, но и у обычных офисных сотрудников 50 вкладок могут спровоцировать информационную перегрузку. Один из методов предотвращения этого - установка специальных расширений браузера.

OneTab. Это расширение позволяет представить все вкладки в новом окне в виде ссылок. То есть формируется определённая группа вкладок - ей можно давать название, делиться с помощью ссылки или QR-кода. Сейчас эту программу можно установить в Google Chrome и Firefox.