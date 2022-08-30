Как работают самонагревающиеся банки с кофе

Как работают самонагревающиеся банки с кофеОбъясняет специалист
Производитель самонагревающегося напитка, который пользователь iXBT.com нашла в супермаркете, - THE 42 DEGREES COMPANY, Испания. Объём банки при этом составляет 205 мл. Всего есть несколько вариантов такого кофе: и капучино, и латте, и пр. Есть даже шоколадный напиток с молоком. Стоимость одной банки в METRO Cash & Carry - 350 рублей.
Производитель обещает, что горячим напиток станет всего на три минуты. Как это происходит? Благодаря экзотермической реакции. В ходе этой реакции смешиваются кальциевая известь и вода. Тепло исходить будет от нижней части банки, точнее, от металлической внутренней камеры. Эта камера находится отдельно от самого напитка.
Для того чтобы запустить реакцию, нужно снять нижнюю крышку банки, а затем сильно надавить на поверхность банки. Когда вы сломаете фольгу, которая отделяет воду от реагента, через некоторое время произойдёт реакция. Раздастся шипение и начнёт образовываться пар примерно через 30 секунд.
Сразу же после того как вы услышите шипение и заметите пар, нужно будет перевернуть банку так, чтобы она была дном вниз. Далее в течение пяти секунд аккуратно помешивайте напиток и оставьте его на три минуты. В результате температура напитка должна равняться 42 градусам по Цельсию.
В целом получается напиток, по словам автора статьи, действительно горячим, но при этом не обжигающим. Вкусным его назвать сложно, но пить его можно.