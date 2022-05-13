Как рак обманывает клетки нашего организма

Они выявили подгруппу Т-клеток, которые в большом количестве обнаруживаются в опухолях головы и шеи, но не в аналогичных тканях ротовой полости, воспаленных при таких распространенных заболеваниях, как пародонтоз. Похоже, что эта странная группа Т-клеток перепутала свои узкоспециализированные функции в нашей иммунной системе и теперь работает над защитой опухолевых клеток.

Обнаруженные Прличем, Мейром и Эриксоном доказательства могут помочь объяснить, почему передовые иммунотерапевтические методы, которые работают против рака крови, менее эффективны против твердых опухолей (таких как рак груди, простаты, почек и толстой кишки), которые являются причиной большинства смертей от рака. Исследователи говорят, что это указывает путь для будущих лекарств, которые могут лишить их этой защиты, что позволит нынешним методам лечения работать лучше для большего числа людей.

“Как ни странно, мы не это пытались найти”, - сказал один из авторов работы. “Нас просто интересовал общий вопрос о том, чем отличается опухолевая среда от обычного воспаления. Это как если бы вы не искали сокровища, но потом случайно наткнулись них”.

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