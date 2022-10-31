Как раковые клетки меняют себя, чтобы выжить после лечения

Врачи, однако, заметили, что некоторые из лейкозов могут уклоняться от иммунотерапии, останавливая производство белков, на которые нацелены эти методы лечения или даже превращаясь в другой тип рака, против которого данные методы неэффективны.

Теперь учёные поняли, как эти раковые опухоли-хамелеоны меняют свой внешний вид и идентичность. Как пояснил один из авторов исследования, клетки рака, несущие определённую хромосомную перестройку, способны рецидивировать как другой тип рака крови. Когда происходит такое переключение, лейкоз чрезвычайно трудно поддаётся лечению. Изучая лейкозы, учёные увидели, что переключение может происходить в клетках крови на разных стадиях развития в костном мозге.

Важно, что переключение может быть результатом дополнительных генетических изменений, которые могут быть вызваны самой химиотерапией. Как следствие, некоторые лейкозы полностью «перепрограммируют» себя. Команда обнаружила, что это перепрограммирование может быть вызвано изменениями в главных контрольных генах, включая CHD4.

Результаты исследования позволят врачам определять, какие пациенты подвергаются наибольшему риску рецидива.